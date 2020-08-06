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«Зенит» вылетел в Москву на матч за Суперкубок России
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Питерский «Зенит» отправился в Москву на игру с «Локомотивом» в рамках Суперкубка РФ. Об этом говорится в сообщении питерского ФК. Игра пройдет завтра, 7 августа.В источнике
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Подробнее о событии
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«Зенит» отправился в Москву на матч Суперкубка России против «Локомотива»

Soccer.ru 10:23
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Мещеряков о тестах на коронавирус в «Локо»: «Все нормально. Мне бы доложили, если бы что-то было не так»

Sports.ru 10:12
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«Зенит» прибыл в Москву на матч Суперкубка России

Матч ТВ 11:47
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