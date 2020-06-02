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«Зенит» выплатил руководству клуба 347,2 млн рублей в 2019 году
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По информации «РБ-Бизнес», петербургский футбольный «Зенит» потратил в 2019 году на оплату труда и премии руководства клуба 347,2 млн рублей.В источнике
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Информация о суммах выплат СД «Зенита» не соответствует действительности - клуб

Интерфакс - Россия 13:04
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«Рейтинг Букмекеров»: «Зенит» в 2019-м потратил 347,2 миллиона рублей на зарплаты и премии руководства клуба

Бомбардир.ру 00:23
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«Зенит» выплатил 9 членам руководства клуба почти 350 млн рублей в 2019 году

Sport24.ru вчера в 23:12 
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