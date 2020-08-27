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«Зенит» высмеял манеру игры «Динамо» в матче пятого тура РПЛ
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Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» пошутила над московским «Динамо» после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Твиттер «Зенита» о «Динамо»: «Сборная России по регби берет три очка на «ВТБ Арене»

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"Зенит" после поражения обратился к "Динамо": "Сборная России по регби взяла три очка на "ВТБ Арене"

Sport.ru 04:00
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«Зенит» пошутил над «Динамо», сравнив команду Новикова со сборной России по регби

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