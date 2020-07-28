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В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
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Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» отреагировала на новое шоу московского ЦСКА «Футбольные куклы».В источнике
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«Зенит» отреагировал фэйспалмом на кукольное шоу ЦСКА

Sports.ru 14:05
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«Зенит» высмеял новое шоу ЦСКА

Чемпионат 13:41
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«Зенит» высмеял новое юмористическое шоу ЦСКА

Bookmaker-ratings.ru 13:59
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