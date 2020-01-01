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«Зенит» является фаворитом в матче за Суперкубок России
Metaratings
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  • Sports.ru
Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"В источнике
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«Локомотив» анонсировал матч Суперкубка мемом из GTA: San Andreas

CyberSport.ru вчера в 14:29
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«Локомотив» заменил «дерьмо» на «Зенит» в меме из компьютерной игры

ProstoProSport вчера в 13:08 
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«Локомотив» анонсировал матч за Суперкубок с «Зенитом» мемом из GTA

Soccer.ru вчера в 12:25
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