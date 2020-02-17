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15-й Регион (Северная Осетия)15-й Регион (Северная Осетия)
«Алания» обыграла «молодежку» ЦСКА
Чемпионат
  • Телеканал Санкт-Петербург0:53
Владикавказская «Алания» в понедельник в последнем контрольном матче на сборе победила молодежную команду ЦСКА. Первыми счет открыли москвичи, забив гол прямо с углового.В источнике
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Малком забил первый гол на глазах у Черчесова. Что окружало понедельничные товарняки «Зенита»

Sport24.ru вчера в 13:00 
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«Зенит» обыграл «Аланию» в контрольном матче

Советский спорт вчера в 04:53 
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«Зенит» победил «Аланию» в товарищеском матче. Ригони и Ерохин оформили по дублю

Матч ТВ вчера в 04:46
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