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«Зенит» хочет приобрести игрока «Портимоненсе»
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Петербургский "Зенит" хочет приобрести игрока португальского "Портимоненсе" Виллиана, сообщает O Jogo. Отмечается, что португальцы хотят заработать на продаже футболиста €20 млн.В источнике
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СМИ: «Портимоненсе» запросил у «Зенита» 20 миллионов за 25-летнего защитника

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«Зенит» интересуется бразильским защитником. Его клуб готов к переговорам начиная с 20 млн евро

Sport24.ru 14:17 
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Защитник «Портимоненсе» Виллиан попал в сферу интересов «Зенита»

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