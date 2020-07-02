«Зенит» заинтересовался футболистом «Спартака» Глушенковым
Футболист «Спартака» Максим Глушенков, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Контракт 20-летнего атакующего полузащитника Максима Глушенкова действует до лета 2023 года.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», «Зенит» рассматривает кандидатуру 20-летнего атакующего полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова в качестве приобретения в российский блок команды.
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