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«Зенит» заинтересовался футболистом «Спартака» Глушенковым
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Футболист «Спартака» Максим Глушенков, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Контракт 20-летнего атакующего полузащитника Максима Глушенкова действует до лета 2023 года.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» интересуется спартаковцем Глушенковым

Как стало известно «СЭ», «Зенит» рассматривает кандидатуру 20-летнего атакующего полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова в качестве приобретения в российский блок команды.
Спорт-Экспресс вчера в 11:56
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«Зенит» интересуется полузащитником «Спартака»

Спорт день за днем вчера в 13:04
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«Зенит» присматривается к футболисту «Спартака»

Евро-футбол.ру вчера в 12:19
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«Зениту» интересен хавбек «Спартака» Глушенков. Отступные – 5 млн евро

Sports.ru вчера в 12:18
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