«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Ростова»
Петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере защитника "Ростова" Максима Осипенко, сообщает "Спорт-Экспресс". Футболист впервые сыграл в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2019 году, дебютировав за "Тамбов". В зимнее трансферное окно 2020 года он стал игроком "Ростова".В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», «Зенит» заинтересован в приглашении защитника «Ростова» Максима Осипенко. 26-летний футболист дебютировал в премьер-лиге в 2019 году в составе «Тамбова», а уже зимой оказался в ростовском клубе.