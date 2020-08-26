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Газета.RuГазета.Ru
«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Ростова»
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Петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере защитника "Ростова" Максима Осипенко, сообщает "Спорт-Экспресс". Футболист впервые сыграл в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2019 году, дебютировав за "Тамбов". В зимнее трансферное окно 2020 года он стал игроком "Ростова".В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» интересуется защитником «Ростова» Осипенко

Как стало известно «СЭ», «Зенит» заинтересован в приглашении защитника «Ростова» Максима Осипенко. 26-летний футболист дебютировал в премьер-лиге в 2019 году в составе «Тамбова», а уже зимой оказался в ростовском клубе.
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