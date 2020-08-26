«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Ростова»

Петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере защитника "Ростова" Максима Осипенко, сообщает "Спорт-Экспресс". Футболист впервые сыграл в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2019 году, дебютировав за "Тамбов". В зимнее трансферное окно 2020 года он стал игроком "Ростова".