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Газета.RuГазета.Ru
«Зенит» заинтересован в приобретении хавбека «Бенфики» Таарабта
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Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника лиссабонской "Бенфики" Аделю Таарабту, сообщает Tuttomercatoweb.В источнике
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Источник: «Зенит» претендует на полузащитника «Бенфики» Таарабта

Советский спорт 14:29
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«Зениту» интересен экс-хавбек «Милана» Таарабт (TuttoMercatoWeb)

Sports.ru 14:15
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«Зенит» интересуется полузащитником «Бенфики»

Sport.ru 14:14
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