НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
REGNUMREGNUM
«Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Краснодара» Вандерсона
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
  • LiveSport.ru
  • Metaratings
  • Gazeta.SPb
  • Спорт уик-энд
Согласно информации портала «Чемпионат», петербургский «Зенит» заинтересован в услугах 25-летнего полузащитника «Краснодара» Вандерсона. Бразильский футболист может присоединиться к команде Сергея Семака уже этим летом.В источнике
2
С чего всё начиналось
alt

«Зенит» интересуется полузащитником «Краснодара» Вандерсоном

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Краснодара» Вандерсону. Петербургский клуб рассматривает вариант с переходом футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Спортинг» и «Эвертон».
Чемпионат вчера в 16:19
Подробнее о событии
alt

«Зенит» может подписать игрока «Краснодара»

Sport.ru вчера в 16:59
alt

Вандерсон может перейти в «Зенит»

Soccer.ru вчера в 16:54
alt

«Зенит» готов подписать одного из лучших игроков «Краснодара»

BetOn вчера в 16:40
реклама
Главное
Новости