«Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Краснодара» Вандерсона
Согласно информации портала «Чемпионат», петербургский «Зенит» заинтересован в услугах 25-летнего полузащитника «Краснодара» Вандерсона. Бразильский футболист может присоединиться к команде Сергея Семака уже этим летом.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Краснодара» Вандерсону. Петербургский клуб рассматривает вариант с переходом футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Спортинг» и «Эвертон».