НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЦСКА в добавленное время ушел от поражения в домашнем матче с «Уралом»Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Локомотивом»Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в ЛахтиМатвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы по биатлонуСпорт-Экспресс«Зенит» заключил соглашение с «Эльдорадо»Soccernews.ru2Soccernews.ruФутбол России«Зенит» объявил о заключении контракта с торговой сетью «Эльдорадо». В церемонии приняли участие генеральный директор клуба Александр Медведев и управляющий директор компании Сергей Ли.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Зенит» заключил контракт с «Эльдорадо»Soccernews.ru 09:48«Зенит» и розничная сеть «Эльдорадо» объявляют о начале сотрудничестваФК Зенит 09:30«Зенит» заключил партнёрское соглашение с «Эльдорадо»Футбол России 09:25рекламаГлавноеЦСКА в добавленное время ушел от поражения в домашнем матче с «Уралом»Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Локомотивом»Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в ЛахтиМатвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы по биатлонуНовости