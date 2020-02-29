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«Зенит» заключил соглашение с «Эльдорадо»
Невские Новости
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  • Gazeta.SPb
  • Soccernews.ru
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«Зенит» объявил о заключении контракта с торговой сетью «Эльдорадо». В церемонии приняли участие генеральный директор клуба Александр Медведев и управляющий директор компании Сергей Ли.В источнике
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«Зенит» объявил о сотрудничестве с лидером рынка бытовой техники и электроники

Gazeta.SPb 11:04 
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«Зенит» объявил о начале сотрудничества с лидером рынка бытовой техники и электроники

Невские Новости 10:52
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«Зенит» и розничная сеть «Эльдорадо» объявляют о начале сотрудничества

ФК Зенит 09:30
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