НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
«Зенит» запросил у «Наполи» 25 млн евро за Азмуна
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • Soccer.ru
  • Невские Новости
  • Нева Спорт
  • Спорт уик-энд
  • Российская газета
  • Футбол России
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • ИноПроСпорт
  • LiveSport.ru
  • Вести.Ru
Итальянский клуб уже связался с представителями "Зенита", чтобы обсудить детали возможной сделки. Петербургский клуб оценивает трансфер Азмуна в 25 млн евро.В источнике
4
Подробнее о событии
alt

СМИ: Азмун может перейти в «Наполи» за 25 млн евро

Советский спорт 10:01 
alt

«Зенит» запросил 25 млн евро у «Наполи» за Азмуна

Sport24.ru 09:36 
alt

«Наполи» обратился к «Зениту» по поводу трансфера Азмуна

Sport.ru 09:29
реклама
Главное
Новости