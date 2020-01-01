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«Зенит» запустил новый челлендж в социальных сетях
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«Зенит» запустил челлендж на своей странице в Instagram, его героем стал форвард Малком. На публикации петербургского клуба бразилец запечатлен вместе со своим котом.В источнике
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«Мой котик челлендж». «Зенит» показал Малкома в обнимку с котом

Спорт-Экспресс 15:16
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«Зенит» запустил челлендж с котиками. Первым участником стал Малком. ФОТО

Sport.ru 14:29
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«Зенит» запустил #МойКотикЧеллендж, выложив фото Малкома с котом

Sports.ru 14:28
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