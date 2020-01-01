NewsServicesБудьте в ПлюсеSign upLoginГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеУЕФА не поменяет название Евро-2020«Матч ТВ» заполнит эфир белорусским футболомДумбия не исключил возможности возвращения в ЦСКАРоссийский гонщик Шварцман выступит за «Феррари» в виртуальной гонкеБой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесенSportbox.RU«Зенит» запустил новый челлендж в социальных сетяхСпорт-Экспресс6Спорт-ЭкспрессНевские НовостиBookmaker-ratings.ruМатч ТВНева СпортSports.ru«Зенит» запустил челлендж на своей странице в Instagram, его героем стал форвард Малком. На публикации петербургского клуба бразилец запечатлен вместе со своим котом.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Мой котик челлендж». «Зенит» показал Малкома в обнимку с котомСпорт-Экспресс 15:16«Зенит» запустил челлендж с котиками. Первым участником стал Малком. ФОТОSport.ru 14:29«Зенит» запустил #МойКотикЧеллендж, выложив фото Малкома с котомSports.ru 14:28рекламаГлавноеУЕФА не поменяет название Евро-2020«Матч ТВ» заполнит эфир белорусским футболомДумбия не исключил возможности возвращения в ЦСКАРоссийский гонщик Шварцман выступит за «Феррари» в виртуальной гонкеБой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесенНовости