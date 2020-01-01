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«Зенит» запустил новый челлендж в социальных сетях
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«Зенит» запустил челлендж на своей странице в Instagram, его героем стал форвард Малком. На публикации петербургского клуба бразилец запечатлен вместе со своим котом.В источнике
Подробнее о событии
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«Зенит» запустил новый челлендж в социальных сетях

Матч ТВ 12:57
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«Зенит» запустил новый челлендж в социальных сетях

Sportbox.RU 12:57
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Малком в обнимку с котом: «Зенит» запустил новый челлендж

Евро-футбол.ру 12:39
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