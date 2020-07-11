Зидан: «Куртуа в каждой игре делает потрясающие вещи»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко отозвался об игре вратаря команды Тибо Куртуа после победы над «Алавесом» (2:0).Тибо оказывает очень большое влияние.