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Зидан: «Куртуа в каждой игре делает потрясающие вещи»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко отозвался об игре вратаря команды Тибо Куртуа после победы над «Алавесом» (2:0).Тибо оказывает очень большое влияние.В источнике
Подробнее о событии
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Зидан оценил игру вратаря Куртуа

Газета.Ru 04:20
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Зидан: «То, что Куртуа делает в каждой игре — феноменально»

Sport24.ru 04:00 
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Зидан: «Куртуа в каждой игре делает потрясающие вещи»

Soccer.ru 03:51
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