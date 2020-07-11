НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Реал» одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболуКуртуа повторил рекорд «Реала» 32-летней давностиЗинедин Зидан: Если судья ставит пенальти, значит это пенальтиЗидан: хотел бы, чтобы VAR не использовали, но система необходимаГлавноеГлавного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезонаМатыцин оценил деятельность Драчёва на посту президента СБРЯн и Алду показали одинаковый вес перед турниром UFC 251НХЛ объявила о рестарте сезона 1 августа в двух городах Канады«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млнSoccer.ruЗидан: «Куртуа в каждой игре делает потрясающие вещи»Матч ТВ3Матч ТВSports.ruГазета.RuГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко отозвался об игре вратаря команды Тибо Куртуа после победы над «Алавесом» (2:0).Тибо оказывает очень большое влияние.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Зидан оценил игру вратаря КуртуаГазета.Ru 04:20Зидан: «То, что Куртуа делает в каждой игре — феноменально»Sport24.ru 04:00 Зидан: «Куртуа в каждой игре делает потрясающие вещи»Soccer.ru 03:51рекламаЕщё по теме«Реал» одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболуКуртуа повторил рекорд «Реала» 32-летней давностиЗинедин Зидан: Если судья ставит пенальти, значит это пенальтиЗидан: хотел бы, чтобы VAR не использовали, но система необходимаГлавноеГлавного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезонаМатыцин оценил деятельность Драчёва на посту президента СБРЯн и Алду показали одинаковый вес перед турниром UFC 251НХЛ объявила о рестарте сезона 1 августа в двух городах Канады«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млнНовости