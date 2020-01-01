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Зидан: «Осталось два матча. „Реал“ ещё ничего не выиграл»
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Евро-футбол.ру
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий после победы над "Гранадой" (2:1) в матче 36-го тура Примеры.В источнике
Подробнее о событии
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Зидан: остаётся ещё два матча, и на данный момент «Реал» пока ничего не выиграл

Чемпионат вчера в 23:02
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Зинедин Зидан: «Чтобы выиграть Ла Лигу, ты должен страдать»

Sportbox.RU вчера в 22:36
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Зинедин Зидан: «Чтобы выиграть Ла Лигу, ты должен страдать»

Матч ТВ вчера в 22:36
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