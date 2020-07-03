НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Зинедин Зидан высказался о чемпионской гонке в Испании
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • FootballHD
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что его команда еще не гарантировала себе чемпионский титул в Испании.В источнике
Подробнее о событии
alt

Зидан призвал не говорить заранее о победе в Ла Лиге

Газета.Ru 21:05
alt

Зидан: «Пока Ла Лига не завершена, нельзя говорить о победе в ней»

Sport24.ru 19:22 
alt

Зидан о победе над «Хетафе»: «Эти три очка очень важны. Впереди 5 финалов»

Sports.ru 19:10
реклама
Главное
Новости