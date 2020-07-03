НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии«Зенит» выиграл у «Тамбова» и упрочил лидерство в чемпионате РоссииМесси недоволен положением в «Барселоне» и хочет покинуть клуб«Реал» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболуЕсли бы не Зобнин, «Спартак» мог бы отыграться. Колонка АленичеваSoccernews.ruЗинедин Зидан высказался о чемпионской гонке в ИспанииЕвро-футбол.ру5Евро-футбол.руГазета.RuFootballHDSports.ruSoccernews.ruГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что его команда еще не гарантировала себе чемпионский титул в Испании.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Зидан призвал не говорить заранее о победе в Ла ЛигеГазета.Ru 21:05Зидан: «Пока Ла Лига не завершена, нельзя говорить о победе в ней»Sport24.ru 19:22 Зидан о победе над «Хетафе»: «Эти три очка очень важны. Впереди 5 финалов»Sports.ru 19:10рекламаГлавное«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии«Зенит» выиграл у «Тамбова» и упрочил лидерство в чемпионате РоссииМесси недоволен положением в «Барселоне» и хочет покинуть клуб«Реал» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболуЕсли бы не Зобнин, «Спартак» мог бы отыграться. Колонка АленичеваНовости