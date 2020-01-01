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Зинедин Зидан заявил, что может покинуть мадридский «Реал»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • SportLand24.ru
  • ua.Tribuna.com
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о своем возможном назначении на пост наставника в "Ювентусе".В источнике
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