Зидан назвал игру «Реала» против «Бетиса» худшей в сезоне

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал игру своей команды в 27-го. тура чемпионата Испании по футболу против "Бетиса" худшей в сезоне.