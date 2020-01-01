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Зидан не поддерживает уход Месси из «Барселоны»
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Наставник «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слухи о том, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может сменить клуб. Француз хочет, чтобы нападающий продолжал играть в Ла Лиге.В источнике
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Зидан об уходе Месси из «Барсы»: «Надеемся, что он останется. Хотим, чтобы в Ла Лиге играли лучшие»

Sports.ru 04:19
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Зидан отреагировал на новости о возможном уходе Месси из «Барселоны»

Матч ТВ 03:30
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Зидан отреагировал на новость об уходе Месси из «Барселоны»

Футбол России 02:13
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