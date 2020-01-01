Зидан не поддерживает уход Месси из «Барселоны»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слухи о том, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может сменить клуб. Француз хочет, чтобы нападающий продолжал играть в Ла Лиге.