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Зидан отреагировал на переход Гарета Бэйла в «Тоттенхэм»
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В субботу, 19 сентября, главный тренер ФК «Реал» (Мадрид) Зинедин Зидан прокомментировал переход Гарета Бэйла в «Тоттенхэм». Слова французского специалиста передаёт «Marca».В источнике
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Зинедин Зидан: Неправда, что Бэйл уходит из «Реала» из-за меня

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