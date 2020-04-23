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Зидан по-прежнему хочет видеть Погба в «Реале»
Soccernews.ru
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему хочет видеть в своей команде французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает RMC Sport.В источнике
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