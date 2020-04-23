НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТихонов не намерен претендовать на пост главы СБР«Динамо» намерено бороться за Овечкина с «Вашингтоном»УЕФА решил давать путёвки в еврокубки по спортивному принципуВ Ferrari опровергают уход из Формулы 1Холли Берри рассказала, как Валентина Шевченко сломала ей костиЧемпионатЗидан по-прежнему хочет видеть Погба в «Реале»Евро-футбол.ру5Евро-футбол.руSoccernews.ruГЛАС.RUSports.ruГазета.RuГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему хочет видеть в своей команде французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает RMC Sport.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Зидан хотел купить Погба больше, чем АзараВсе про Спорт ру 06:39Зидан продолжает настаивать на трансфере ПогбаЕвро-футбол.ру 01:38Тренер «Реала» Зидан все еще заинтересован в услугах ПогбаГазета.Ru вчера в 23:10рекламаГлавноеТихонов не намерен претендовать на пост главы СБР«Динамо» намерено бороться за Овечкина с «Вашингтоном»УЕФА решил давать путёвки в еврокубки по спортивному принципуВ Ferrari опровергают уход из Формулы 1Холли Берри рассказала, как Валентина Шевченко сломала ей костиНовости