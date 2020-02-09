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Зидан по пути на тренировку «Реала» попал в ДТП
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попал в ДТП недалеко от базы «Реала». Это случилось утром 9 февраля, когда француз ехал на очередную тренировку своей команды.В источнике
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Подробнее о событии
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Зидан попал в ДТП возле тренировочной базы «Реала»

Чемпионат 10:01
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Зидан попал в ДТП

Евро-футбол.ру 09:53
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Зидан попал в ДТП в Мадриде. ФОТО

Sport.ru 08:13
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