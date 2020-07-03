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Зинедин Зидан высказался о чемпионской гонке в Испании
Евро-футбол.ру
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что его команда еще не гарантировала себе чемпионский титул в Испании.В источнике
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Зинедин Зидан: «Без страданий ничего не достигнуть»

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«Реал» еще ничего не выиграл». Зидан подвел итоги матча с «Хетафе»

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