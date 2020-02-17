Зидан прокомментировал гол Смолова в ворота «Реала»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о матче 24-го тура Примеры с "Сельтой". Встреча завершилась со счётом 2:2, автором одного из мячей клуба из Виго стал россиянин Фёдор Смолов.