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Зидан прокомментировал победу над «Гранадой»
Soccernews.ru
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Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги матча 36-го тура Примеры против "Гранады", в котором его команда победила со счётом 2:1.В источнике
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Зидан рассказал, когда Азар сможет выйти на поле

Sportbox.RU 04:44
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Зидан рассказал, когда Азар сможет выйти на поле

Матч ТВ 04:44
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Зидан об Азаре: «Это сложная ситуация. Надеюсь, что в четверг он будет готов на 100%»

Sports.ru 04:08
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