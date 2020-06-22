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Зидан прокомментировал победу над «Сосьедадом»
Газета.Ru
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.В источнике
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Зидан заявил, что ему неприятно слышать разговоры о судьях после побед «Реала»

ТАСС Спорт 21:03
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Зидан: все говорят только об арбитрах. Кажется, что «Реал» ничего не сделал на поле

Чемпионат 20:40
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Зидан выиграл 134-й матч с «Реалом» и вышел на чистое 2-е место, обогнав Дель Боске

Sports.ru 21:14
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