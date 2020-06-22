НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПримера: «Реал Мадрид» победил «Реал Сосьедад»Реал Сосьедад – Реал Мадрид: порадуют голамиЖерар Пике: «Думаю, сейчас будет сложно выиграть чемпионат»Зидан вышел на второе место по количеству побед среди тренеров «Реала»Эдегор останется в «Реале Сосьедаде» еще на годГлавноеТренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо». Слово за РПЛАлександр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса БлэйдсаПримера: «Реал Мадрид» победил «Реал Сосьедад»Фанаты «Локомотива» поддержали Семина и ушли с трибун во время матчаГазета.RuЗидан прокомментировал победу над «Сосьедадом»UA-Футбол5UA-ФутболГазета.RuSports.ruFootballHDМатч ТВГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Зидан заявил, что ему неприятно слышать разговоры о судьях после побед «Реала»ТАСС Спорт вчера в 21:03Зидан: все говорят только об арбитрах. Кажется, что «Реал» ничего не сделал на полеЧемпионат вчера в 20:40Зидан — о судействе: «Такое чувство, что „Реал“ ничего не сделал на поле»Sport24.ru вчера в 19:40 рекламаЕщё по темеПримера: «Реал Мадрид» победил «Реал Сосьедад»Реал Сосьедад – Реал Мадрид: порадуют голамиЖерар Пике: «Думаю, сейчас будет сложно выиграть чемпионат»Зидан вышел на второе место по количеству побед среди тренеров «Реала»Эдегор останется в «Реале Сосьедаде» еще на годГлавноеТренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо». Слово за РПЛАлександр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса БлэйдсаПримера: «Реал Мадрид» победил «Реал Сосьедад»Фанаты «Локомотива» поддержали Семина и ушли с трибун во время матчаНовости