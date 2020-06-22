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Зидан прокомментировал победу над «Сосьедадом»
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.В источнике
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Зидан заявил, что ему неприятно слышать разговоры о судьях после побед «Реала»

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