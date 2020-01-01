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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Зидан рассказал о состоянии Азара, который снова получил травму
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Ранее Азар пропустил два с половиной месяца из-за травмы ноги и впервые после повреждения вышел на поле 16 февраля, в матче против «Сельты».В источнике
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Миллион евро за каждый день на бюллетене. Азар не оправдывает потраченные деньги

Sportbox.RU 09:10
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Азар может пропустить два месяца из-за трещины в ноге

Metaratings вчера в 07:51
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У Азара диагностирована трещина в правой ноге

Матч ТВ вчера в 07:40
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