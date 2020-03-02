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Зидан прокомментировал победу над «Барселоной»
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Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после матча 26-го тура Примеры, в котором его команда обыграла "Барселону" со счётом 2:0.В источнике
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Зидан, Вальверде и Каземиру — топ. Как «Реал» обыграл «Барселону»

Спорт-Экспресс 04:15
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«Реал» и «Барса» уныло начали. Но второй тайм супер: голы, жёлтая Месси, игра заменами

Чемпионат 02:00
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Зидан поделился эмоциями после победы «Реала» над «Барселоной»

Газета.Ru вчера в 20:20
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