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Зидан считает, что Рамос должен завершить карьеру в «Реале»
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Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает, что Серхио Рамос должен завершить карьеру в "Королевском клубе", передает Goal.В источнике
Подробнее о событии
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Зинедин Зидан: «Рамос – наш капитан и лидер. Он должен закончить карьеру в „Реале“»

Sports.ru 05:24
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Зидан: «Рамос должен закончить карьеру в „Реале“»

Soccer.ru 04:23 
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Зидан: «Рамос должен завершить карьеру в „Реале“»

Евро-футбол.ру 05:20
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