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Зидан считает, что Рамос должен завершить карьеру в «Реале»
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Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает, что Серхио Рамос должен завершить карьеру в "Королевском клубе", передает Goal.В источнике
Подробнее о событии
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Зинедин Зидан: «Судейство в Испании? Рамос уже сказал об этом»

Спорт-Экспресс 02:49
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Зидан: Рамос должен завершить карьеру в «Реале». Его место — здесь

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Зинедин Зидан: «Рамос должен завершить карьеру в „Реале“»

Матч ТВ 02:13
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