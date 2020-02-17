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Зидан считает, что гол Смолова стал следствием ошибки защиты «Реала»
Газета.Ru
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 24-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2).В источнике
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Подробнее о событии
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Зидан прокомментировал гол Смолова в ворота «Реала»

Sport.ru вчера в 02:29
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Зидан считает гол Смолова следствием ошибки игроков «Реала»

Чемпионат вчера в 02:01
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Зинедин Зидан: «Сельта» не заслуживает быть внизу турнирной таблицы

Советский спорт вчера в 00:05 
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