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Зидан каждые 19 матчей во главе «Реала» выигрывает какой-либо трофей
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выигрывает какой-либо трофей с командой каждые 19 матчей.В источнике
Подробнее о событии
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Зидан: каждый футболист «Реала» внес вклад в победу в чемпионате Испании

РИА Новости 18:28
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Зинедин Зидан выиграл 11-й трофей с «Реалом». Это лучший результат в истории клуба

Чемпионат 20:23
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Зинедин Зидан: «Триумф в Ла Лиге лучше, чем в Лиге чемпионов»

Sportbox.RU 17:55
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