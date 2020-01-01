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Зидан стал третьим главным тренером в истории «Реала» с 200 матчами
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Сегодня, 14 июня, состоится матч 28-го тура Примеры между "Реалом" и "Эйбаром". Для наставника "сливочных" Зинедина Зидана эта встреча станет 200-й во главе мадридцев.В источнике
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Зидан вышел на второе место среди тренеров «Реала» по количеству побед в Ла Лиге

Sportbox.RU 01:26
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Зидан вышёл на второе место в истории «Реала» по числу выигранных матчей в Ла Лиге

ГЛАС.RU 02:18
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Зидан вышел на второе место среди тренеров «Реала» по количеству побед в Ла Лиге

Матч ТВ 01:26
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