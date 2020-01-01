Зидан стал третьим главным тренером в истории «Реала» с 200 матчами

Сегодня, 14 июня, состоится матч 28-го тура Примеры между "Реалом" и "Эйбаром". Для наставника "сливочных" Зинедина Зидана эта встреча станет 200-й во главе мадридцев. В источнике