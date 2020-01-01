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Зидан стал третьим главным тренером в истории «Реала» с 200 матчами
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По данным Opta, в истории "Реала" только 2 главных тренера руководили командой в большем числе игр. Ими стали Висенте Дель Боске (246) и Мигель Муньос (605).В источнике
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Зидан проводит 200-й матч во главе «Реала». Больше только у Дель Боске и Муньоса

Sports.ru 13:30
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«Реал» проводит 200-й матч под руководством Зидана

Матч ТВ 13:14
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Зидан — третий тренер в истории «Реала» с 200 матчами во главе клуба

Чемпионат 14:10
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