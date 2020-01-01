Зидан стал третьим главным тренером в истории «Реала» с 200 матчами

По данным Opta, в истории "Реала" только 2 главных тренера руководили командой в большем числе игр. Ими стали Висенте Дель Боске (246) и Мигель Муньос (605). В источнике