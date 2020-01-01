Чем грозит «Манчестер Сити» отстранение от еврокубков

«Манчестер Сити» отстранён на два года от участия в еврокубках и оштрафован на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей (ФФП). Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА. В клубе назвали решение предвзятым и заявили о намерении обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS).