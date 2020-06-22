НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»Примера: «Реал Мадрид» победил «Реал Сосьедад»Зидан вышел на второе место по количеству побед во главе «Реала»Жерар Пике: «Думаю, сейчас будет сложно выиграть чемпионат»Эдегор останется в «Реале Сосьедаде» еще на годГлавноеТренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса БлэйдсаФанаты «Локомотива» поддержали Семина на матче с «Оренбургом»Тест тренера Джоковича на коронавирус дал положительный результатRT на русскомЗидану не нравится слышать разговоры о судьях после побед «Реала»RT на русском6RT на русскомМатч ТВUA-ФутболГазета.RuЕвро-футбол.руSports.ruГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что ему неприятно слушать разговоры о судьях после побед его команды.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Зидан заявил, что ему неприятно слышать разговоры о судьях после побед «Реала»ТАСС Спорт вчера в 21:03Зидан: все говорят только об арбитрах. Кажется, что «Реал» ничего не сделал на полеЧемпионат вчера в 20:40Зидан — о судействе: «Такое чувство, что „Реал“ ничего не сделал на поле»Sport24.ru вчера в 19:40 рекламаЕщё по теме«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»Примера: «Реал Мадрид» победил «Реал Сосьедад»Зидан вышел на второе место по количеству побед во главе «Реала»Жерар Пике: «Думаю, сейчас будет сложно выиграть чемпионат»Эдегор останется в «Реале Сосьедаде» еще на годГлавноеТренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса БлэйдсаФанаты «Локомотива» поддержали Семина на матче с «Оренбургом»Тест тренера Джоковича на коронавирус дал положительный результатНовости