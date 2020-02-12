Зиеш перейдет в «Челси» за 45 миллионов евро

Отмечается, что «Челси» пытался подписать Зиеша уже зимой, но «Аякс» отказался продавать марокканца. Футболист присоединится к новому клубу в летнее трансферное окно. В источнике