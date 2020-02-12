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Зиеш перейдет в «Челси» за 45 миллионов евро
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Отмечается, что «Челси» пытался подписать Зиеша уже зимой, но «Аякс» отказался продавать марокканца. Футболист присоединится к новому клубу в летнее трансферное окно.В источнике
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«Челси» договорился о летнем трансфере полузащитника «Аякса» Зиеша

Sport24.ru 08:45 
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Хаким Зиеш переходит в «Челси»

ChelseaNews.Ru 10:27
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«Челси» согласовал летний трансфер Зиеша. «Аякс» получит 40-45 млн евро

Sports.ru 08:23
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