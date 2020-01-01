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Зико: Мамаев — большой профессионал. Не знал, что он сидел в тюрьме
RT на русском
  • RT на русском
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
Бывший главный тренер московского ЦСКА Зико поделился мнением об экс-полузащитнике «армейцев» Павле Мамаеве.В источнике
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Экс-тренер ЦСКА Зико: не знал, что Мамаев сидел в тюрьме

RT на русском 03:23
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Зико назвал Павла Мамаева большим профессионалом

ProstoProSport 03:00 
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Зико: Не знал, что Мамаев сидел в тюрьме. Он большой профессионал, с ним не было проблем

Bookmaker-ratings.ru 02:58
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