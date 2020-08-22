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Зинченко — о вылете из ЛЧ: Гвардиола даже не зашёл в раздевалку
Нева Спорт
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Гвардиола даже не зашёл в раздевалку, не сказал ни слова после матча.В источнике
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Зинченко: Гвардиола даже не зашел в раздевалку после поражения от «Лиона»

Нева Спорт 13:52
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Зинченко — о вылете из ЛЧ: Гвардиола даже не зашёл в раздевалку

Чемпионат 12:48
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Зинченко: «Гвардиола после вылета „Ман Сити“ из Лиги чемпионов даже не зашел в раздевалку. Не сказал ни слова»

Sport24.ru 11:49 
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