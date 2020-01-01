Зинченко: мало кто верит в рестарт АПЛ
Александр Зинченко выступал за "Уфу" в 2015 - 2016 годах, затем перешел в английский "Манчестер Сити", с которым дважды стал чемпионом страны. После 29-ти туров в чемпионате Англии лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который набрал 82 очка. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает на 25 очков.В источнике
С чего всё начиналось
Сказали, что у него плюс семь килограмм, - рассказал Александр Зинченко. В Англии до сих пор спорят о возможности возобновления сезона в АПЛ.