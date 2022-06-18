Bookmaker-ratings.ruЗинченко может покинуть «Манчестер Сити»Хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко летом может сменить команду.Bookmaker-ratings.ruПо информации источника, «Ман Сити» готов отпустить украинца, потому что клуб хочет купить крайнего защитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Марка Кукурелью.ЧемпионатОтмечается, что на подписание украинского футболиста нацелился «Эвертон».ЧемпионатВ прошлом сезоне Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач.ЧемпионатЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руMetaratingsREGNUMПлеймейкерФутбол РоссииSports.ruFootballHDSport24.ruBookmaker-ratings.ruЧемпионатПодробнее о событии«Манчестер Сити» может продать Зинченко в «Эвертон»Metaratingsвчера в 15:10«Манчестер Сити» готов отпустить Зинченко в другой клубSport24.ruвчера в 13:51Зинченко может перейти в «Эвертон»Плеймейкервчера в 13:51«Манчестер Сити» готов отпустить Александра ЗинченкоФутбол на Куличкахвчера в 13:31Романо: «Манчестер Сити» готов продать Зинченко в летнее окноСоветский спортвчера в 13:30«Манчестер Сити» готов продать Александра Зинченко. На украинца нацелился «Эвертон»Чемпионатвчера в 13:20«Манчестер Сити» готов отпустить ЗинченкоЕвро-футбол.рувчера в 13:06Показать ещёОценить11