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Зинченко может покинуть «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко летом может сменить команду.
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По информации источника, «Ман Сити» готов отпустить украинца, потому что клуб хочет купить крайнего защитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Марка Кукурелью.
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Отмечается, что на подписание украинского футболиста нацелился «Эвертон».
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В прошлом сезоне Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач.
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