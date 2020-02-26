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Зинченко отправится с «Манчестер Сити» на матч с «Реалом»
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«Манчестер Сити» назвал игроков, которые отправятся на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В список был включен украинский защитник Александр Зинченко.В источнике
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Зинченко отправится с «Манчестер Сити» на матч с «Реалом»

Спорт-Экспресс 11:53
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Бэйл попал в заявку «Реала» на матч против «Манчестер Сити»

Sportbox.RU 12:40
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Реал Мадрид – Манчестер Сити: голов будет много

Legalbet 09:12
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