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Зинченко отправится с «Манчестер Сити» на матч с «Реалом»
Комсомольская правда
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«Манчестер Сити» назвал игроков, которые отправятся на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В список был включен украинский защитник Александр Зинченко.В источнике
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