Зинченко отправится с «Манчестер Сити» на матч с «Реалом»

«Манчестер Сити» назвал игроков, которые отправятся на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В список был включен украинский защитник Александр Зинченко. В источнике